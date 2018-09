Auto fährt bei Rot auf Bundesstraße: fünf Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königsbrück (dpa/sn) - Schwerer Unfall mit fünf Verletzten an einer Kreuzung in Königsbrück im Landkreis Bautzen: Nach Angaben der Polizei fuhr ein 44-Jähriger am Samstag mit seinem Pkw samt Anhänger bei Rot über die Ampel der Bundesstraße 97. Bei dem Zusammenprall mit einem Kleinwagen, der grün hatte, wurde der Anhänger auf zwei Fußgänger geschleudert, die die Bundesstraße überquerten.

Die Fußgänger, ein 79-Jähriger und seine 77-jährige Frau, wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, ebenso der 44-jährige Unfallverursacher und die 63-jährige Fahrerin des Kleinwagens. Ihr 67-jähriger Beifahrer hatte leichtere Blessuren.