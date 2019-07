Polizei: Boote und Schwimmer oft zu nah an großen Schiffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Cottbus (dpa/bb) - In Brandenburg häufen sich die Beschwerden über unvorsichtige Schwimmer und Boote auf Seen, die sich zu nah an großen Schiffen aufhalten. Vor allem kleine Ruderboote, Motorboote und Surfer würden die Gefahr häufig unterschätzen und nicht weit genug von der Berufsschifffahrt weg fahren, sagte Heiko Juschkat von der Wasserschutzpolizei am Freitag.

Es gebe verschiedene Ströme am Schiff, die kleinere Boote seitlich heranziehen könnten, ohne dass die Hobbyschiffer etwas dagegen tun könnten. Auch hätten große Schiffe einen längeren Halteweg und könnten eine Kollision häufig nicht vermeiden.