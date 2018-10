Mann bei Fahrerflucht auf A4 schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein 28 Jahre alter betrunkener Mann hat in Köln Fahrerflucht begangen und sich bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Mann nahe der Anschlussstelle Eifeltor am Samstag mit seinem Wagen zwei Autos und flüchtete auf die Autobahn 4 Richtung Aachen. Er sei dann rechts von der Spur abgekommen, gegen die Leitplanke gefahren und wieder zurückgeprallt, sagte ein Polizeisprecher. Trümmerteile beschädigten einen vorbeifahrenden Wagen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher sei nicht ansprechbar gewesen und kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte am Morgen vorübergehend einen Autobahnabschnitt und leitete den Verkehr später einspurig um. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte zuerst via Twitter berichtet.