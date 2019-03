Junger Fußballfan von Zug erfasst und gefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein 24 Jahre alter Fußballfan ist in Köln von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fan von Arminia Bielefeld war nach dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft gegen den 1. FC Köln aus unbekannter Ursache die Gleise entlang gelaufen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin erfasste ein Zug den jungen Mann am Samstagabend.

Der Lokführer stoppte den Zug, konnte den 24-Jährigen aber nicht finden. Erst vom nachfolgenden Zug aus wurde der Mann am Rande der Gleise liegend entdeckt. Eine mitfahrende Ärztin leistete Erste Hilfe. Der 24-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch am Sonntag schwebte der Mann laut Polizei noch in Lebensgefahr.