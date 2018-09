Zwei Schwerverletze bei Autounfall in Koblenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/rs) - Bei einem Verkehrsunfall in Koblenz sind zwei junge Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet eine 18-Jährige am Sonntag mit ihrem Wagen in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 24 Jahre alte Fahrer dieses Wagens wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die 18-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Notärzte brachten die beide Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Wieso die Frau von der Spur abkam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll jetzt die Unfallursache prüfen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40 000 Euro.