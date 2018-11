Schwerer Unfall auf Betriebsgelände

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem schweren Unfall auf dem Betriebsgelände eines Logistikunternehmens in Koblenz ist ein Mann ums Leben gekommen und ein weiterer schwer verletzt worden. Die beiden 67 Jahre alten Männer seien am Freitagabend zu Fuß unterwegs gewesen, als sie von einem Lastwagen erfasst und von dem schweren Fahrzeug mutmaßlich überrollt worden seien, teilte die Polizei mit. Der Verletzte und der Fahrer des Lastwagens wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls gegen 18.45 Uhr in dem Industriegebiet war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat zur Unfallermittlung einen Gutachter hinzugezogen.