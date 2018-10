Schwer verletzt: 83-jähriger Mann fährt gegen Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Auf der Bundesstraße 49 bei Koblenz ist ein Mann mit seinem Auto gegen ein Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 83-jährige Autofahrer am frühen Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B 49 musste zwischen Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße und der Kreuzung Schlachthof in beide Richtungen gesperrt werden. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.