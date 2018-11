Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall ist in Koblenz ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der Mann habe am Mittwochabend versucht, die vierspurige Fahrbahn der Bundesstraße 9 zu überqueren, teilte die Polizei mit. Auf der zweiten Spur wurde der 31-Jährige dabei von einem Auto erfasst. Er starb noch am Unfallort. Der 18-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt. Die Fahrbahn in Richtung Koblenz wurde rund vier Stunden gesperrt.