Autofahrer übersieht Polizeiwagen

Koblenz (dpa/lrs) - Ein querstehendes Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht sollte zwar auffällig sein, ein Autofahrer übersah den Wagen in Koblenz dennoch und fuhr frontal in die Beifahrerseite. Der Streifenwagen war am Freitagabend auf der Bundesstraße 9 quer über beide Fahrbahnen abgestellt worden, um eine Unfallstelle zu sichern, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Der 59-Jährige, der in den Polizeiwagen krachte, wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Polizisten waren während der Kollision nicht im Streifenwagen. Sie unterstützten die Arbeiten an der Unfallstelle, an der ein 66 Jahre alter Autofahrer in der Leitplanke gelandet war. Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge voraussichtlich im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Streifenwagen und das Auto des 59-jährigen konnten nach dem Crash nicht mehr fahren.