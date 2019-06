Schiff beschädigt: 350 Fahrgäste von Bord gebracht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klotten/Koblenz (dpa/lrs) - Ein Hotelschiff ist am frühen Samstagmorgen auf der Mosel bei Klotten (Kreis Cochem-Zell) nach einer Grundberührung beschädigt worden. Das Schiff musste seine Fahrt unterbrechen und die rund 350 Fahrgäste von Bord gebracht werden, wie die Wasserschutzpolizei Koblenz mitteilte. Durch mehrere Löcher im Rumpf sei Wasser eingedrungen, sagte ein Sprecher. Das Schiff liege aktuell in Cochem an und die Feuerwehr sei mit Pumpen vor Ort. Die Passagiere kamen in einem Hotel unter. Es wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.