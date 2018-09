Kinderwagen von Geländewagen gerammt: Jugendliche verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klingenthal (dpa/sn) - Eine Jugendliche, die mit einem kleinen Kind im Kinderwagen eine Straße überqueren wollte, ist in Klingenthal (Vogtlandkreis) von einem Geländewagen angefahren worden. Die 15-Jährige kam am Mittwochnachmittag schwer verletzt in eine Klinik, wie die Polizei weiter mitteilte. Obwohl der Kinderwagen auf der Straße umkippte, blieb das zwei Jahre alte Kind unverletzt.