Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klein Nordende (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B431 in Klein Nordende ist am Donnerstag ein 80-jähriger Radfahrer tödlich verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich nach Angaben der Polizei, als eine 58-jährige Frau mit ihrem Auto in Richtung Elmshorn fuhr, und der Radfahrer die Fahrbahn überqueren wollte. Die Bundesstraße 431 sollte noch bis in die frühen Nachmittagsstunden gesperrt bleiben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.