15-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Klein Berßen (dpa/lni) - Eine 15-Jährige ist bei einem Unfall im Emsland aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Die 28 Jahre alte Fahrerin hatte am Samstagabend bei Klein Berßen vermutlich aufgrund starken Seitenwinds die Kontrolle über ihr Auto verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stromverteilerkasten auf dem Grünstreifen und blieb an der Böschung stehen. Die 15-Jährige saß auf der Rückbank und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Fahrerin erlitt schwere, ihr 20 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Alle drei Insassen kamen ins Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden.