88-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall: Gaffer filmt

Kirchseeon (dpa/lby) - Eine 88 Jahre alte Frau ist am Freitag bei einem Unfall in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) ums Leben gekommen. Ein Gaffer filmte nach Polizeiangaben mit seinem Handy, wie die Rettungskräfte vergeblich versuchten, die Frau wiederzubeleben. Sie war im Ortsteil Eglharting um die Mittagszeit aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und in einen Lieferwagen gekracht. Dessen Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Lieferwagen auf. Er wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei verwies den Gaffer von der Unfallstelle.