Von Außenspiegel gestreift: Fahrradfahrer tödlich verletzt

Kirchlinteln (dpa/lni) - Bei einem Unfall mit einem Auto in Kirchlinteln bei Verden ist ein Fahrradfahrer gestorben. Der 53-Jährige fuhr auf einer Landstraße, als ihn ein Auto überholte. Dabei streifte der Autofahrer den Radfahrer mit dem Außenspiegel seines Wagens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer so schwer am Kopf, dass er am Dienstagabend noch an der Unfallstelle starb.