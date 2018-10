Vier Verletzte bei Autounfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine Frau am Freitagabend die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in die Leitplanke. Kurz prallte ein anderes Auto in das verunglückte Fahrzeug. Die Verursacherin und ihre beiden Begleiter wurden schwer verletzt. Die Fahrerin des anderen Autos erlitt leichte Blessuren.