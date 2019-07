Unfall mit Sattelzug: Feuerwehr pumpt 400 Liter Diesel ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheim (dpa/lhe) - Bei einem nächtlichen Verkehrsunfall auf der A7 kurz hinter dem Kirchheimer Dreieck ist ein Sattelzug in die Leitplanke gefahren und dort in Schieflage hängengeblieben. Der Abschleppdienst habe vor der Bergung festgestellt, dass zunächst 400 Liter Diesel abgepumpt werden müssen, teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Samstag mit. Die Feuerwehr konnte den Kraftstoff demnach aufnehmen. An dem aus Rumänien kommenden Sattelzug und an der Leitplanke entstand der Polizei zufolge ein Schaden von etwa 18 000 Euro. Warum der 37-jährige Fahrer von der Straße abkam, war zunächst unklar. Während der Bergung waren zwei Fahrspuren gesperrt.