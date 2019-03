Transporterfahrer nach Zusammenstoß mit Sattelzug gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheim (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagmorgen ein Transporterfahrer auf der Autobahn 4 in Osthessen ums Leben gekommen. Er war zwischen den Ausfahrten Bad Hersfeld und Kirchheim in Richtungen Westen unterwegs, als er ein Stauende übersah und mit einem Sattelzug zusammenstieß. Der Transporterfahrer aus Slowenien wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden. Doch die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass der Mann den Unfall nicht überlebte. Der betroffene Autobahnabschnitt wurde vorübergehend für Bergungsmaßnahmen gesperrt.