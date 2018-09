Lkw verliert mehrere Hundert Bierkästen: Fahrer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchheim/Weinstraße (dpa/lrs) - Ein Lkw ist am Freitagnachmittag auf der Autobahn 6 nahe Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) in den Grünstreifen gekippt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Mann sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Den Polizeiangaben zufolge wurde die gesamte Lkw-Ladung, mehrere Hundert volle Bierkästenkästen, bei dem Unfall in den Grünstreifen geschleudert. Die rechte Spur der Autobahn 6 in Richtung Mannheim wurde zwischenzeitlich gesperrt. Feuerwehr, Rettungshubschrauber und Autobahnmeisterei waren im Einsatz.