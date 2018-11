Unfall mit Schwerverletzten: Fahrerin wohl abgelenkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchen (dpa/lrs) - Weil sie möglicherweise durch ihr Handy abgelenkt war, hat eine 19-jährige Fahrerin im Westerwald einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Zu dem Unfall kam es am späten Dienstag auf der Bundesstraße 62 in Kirchen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Auto der Frau kam in einer Kurve von der Straße ab und kollidierte erst mit der Schutzplanke, dann dem Wagen eines 34-Jährigen. Er sowie die Unfallfahrerin erlitten dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Möglicherweise kam es zu dem Unfall, weil die junge Frau während der Fahrt ihr Handy benutzt hatte. Es gebe dafür Anhaltspunkte, erklärten die Beamten. Der geschätzte Schaden liegt den Angaben zufolge bei etwa 13 000 Euro.