Kiel (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Auto in Kiel sind in der Nacht zum Freitag drei Menschen verletzt worden. Der Zug habe das Auto in der Nähe eines Bahnsteigs erfasst, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Dabei wurden der Zugführer, der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin verletzt. Wie schwer, stand zunächst noch nicht fest. Die zehn Fahrgäste in dem Zug blieben unverletzt. Wie es zu den Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar.