Gas und Bremse verwechselt: Fahranfänger rast durch Hauswand

Kerpen (dpa/lnw) - Ein Fahranfänger ist in Kerpen mit seinem Auto in ein Wohnhaus gerast. Der 19-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen Brems- und Gaspedal verwechselt und durchbrach mit dem 272 PS starken Wagen die Wand am Hauseingang, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurden am Dienstagabend Eingang, Flur und Fassade beschädigt. Das Haus eines 72-Jährigen blieb aber bewohnbar. Der junge Mann, der seinen Führerschein noch kein Jahr lag habe, verlor nach Polizeiangaben bereits zuvor in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto. Dabei rammte er eine Laterne. Verletzt wurde niemand. Eine Straftat liege nicht vor, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 60 000 Euro.