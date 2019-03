Autofahrer kracht auf A4 in Wasserbecken und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kerpen (dpa/lnw) - Ein Mann ist mit seinem Auto auf der Autobahn 4 in Kerpen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, in ein Regenrückhaltebecken gekracht und gestorben. Die Unfallursache war zunächst unklar, mangels Zeugen werde sich wohl nicht klären lassen, ob der Sturm das Auto von der Straße geblasen habe, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei.

Eine Polizistin war am Montagmorgen privat an der Unfallstelle vorbeigekommen und hatte neben der Auffahrt den schwer beschädigten Wagen entdeckt. Das Auto lag auf dem Dach in dem Becken. Die eintreffende Feuerwehr konnte nur noch die Leiche des Fahrers bergen.