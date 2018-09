Autos prallen bei Nebel auf Bundesstraße aufeinander

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kerken/Kleve (dpa/lnw) - In dichtem Nebel ist am Dienstag ein 25 Jahre alter Autofahrer bei Kerken in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug einer 56-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann wurde lebensgefährlich, die Frau schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Kleve sagte. Die Bundesstraße 9 musste während der Bergungsarbeiten zwischen Aldekerk und Nieukerk vollgesperrt werden. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Nebel habe aber wohl eine Rolle gespielt, erklärte der Sprecher.