Unfall mit sechs Fahrzeugen auf A3: vier Verletzte

Kelsterbach (dpa/lrs) - Gleich sechs Fahrzeuge sind in einen Unfall mit insgesamt vier Verletzten auf der Autobahn 3 nahe dem Frankfurter Flughafen verwickelt gewesen. Der Fahrer eines Autos bremste am Samstag zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Kelsterbach verkehrsbedingt stark, wie die Polizei in Frankfurt am Sonntag mitteilte. Der Fahrer eines nachfolgenden Wagens sah das zu spät und krachte ins Heck, kurz darauf fuhr ein dritter Wagen auf. Zwei weitere Autos bremsten zwar rechtzeitig, doch ein Pkw dahinter schob sie in die Unfallstelle.

Der hinterste Wagen fing Feuer, die Flammen griffen auf ein weiteres Auto über - beide Pkw brannten aus. Sämtliche Insassen hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der Fahrer eines Wagens und drei Mitfahrerinnen in dem hintersten Auto erlitten leichte Verletzungen. Die A3 wurde in Richtung Würzburg für rund anderthalb Stunden gesperrt, was hier und auf der nahen A67 zu erheblichen Staus führte.