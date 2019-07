Motorradfahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kelbra (dpa/th) - Ein Motorradfahrer hat nahe Kelbra (Kyffhäuserkreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich schwer verletzt. Der 46-Jährige sei am späten Donnerstag auf einer Serpentinenstraße unterwegs gewesen und wohl zu schnell in eine Kurve einbogen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Beim Bremsen verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Mit schweren Rückenverletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr.