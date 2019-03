Bei Rot über die Straße: 20-jähriger Fußgänger stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kehl (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in Kehl (Ortenaukreis) von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach bisheriger Kenntnis hatte der Mann mit zwei Begleitern die Straße bei roter Ampel überquert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Auto erfasste den Fußgänger und schleuderte ihn mehrere Meter durch die Luft. Laut Polizei könnte der 25 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen. Eine Begleiterin des Getöteten kam mit leichten Verletzungen vorübergehend in ein Krankenhaus. Am Unfallwagen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.