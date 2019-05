Kran kippt während der Fahrt um: Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marksuhl (dpa/th) - Bei einem Unfall mit einem Autokran im Wartburgkreis ist der Kranfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Kran am Samstag auf der Bundesstraße 84 bei Marksuhl in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 67 Jahre alten Mann in ein Krankenhaus. Am Kran entstand ein Totalschaden, auch die Straße und ein Betonrohr seien beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf gut 250 000 Euro. Die Bergung des verunglückten Krans zog sich über mehrere Stunden bis in die Nacht hin. Die Unfallursache ist noch unklar.