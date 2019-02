Betrunkener Autofahrer überschlägt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaulsdorf (dpa/th) - Ein betrunkener 29-Jähriger hat sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf einer Bundesstraße mit seinem Auto überschlagen. Sein Beifahrer sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Saalfeld am Freitagmorgen mit. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Der 29 Jahre alte Autofahrer war auf der B85 bei Kaulsdorf in Richtung Saalfeld in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab und durchfuhr einen Graben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,46 Promille. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Außerdem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher.