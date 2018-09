72-jährige Radlerin stürzt und verletzt sich am Kopf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaulsdorf (dpa/th) - Eine 72-jährige Fahrradfahrerin ist in Kaulsdorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Die 72-Jährige war am Dienstagabend mit ihrem Rad bergab abgefahren und aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Anwohner hatten den Sturz gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Die 72-Jährige kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen sind, war noch unklar.