Kassel (dpa/lhe) - Ein mit Schweinehälften beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 44 nahe Kassel verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 72-jährige Fahrer am Samstagabend die Kontrolle über den 40-Tonner und krachte in eine Betonwand. Zwei Kräne rückten an, um den Kühl-Lkw zu bergen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 60 000 Euro.