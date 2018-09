Linienbus fängt Feuer: keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Auf der Bundesstraße 7 im Landkreis Kassel hat am Mittwoch ein Linienbus Feuer gefangen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Bus gerade ohne Fahrgäste auf dem Weg in den Betriebshof, als der Fahrer zwischen Espenau und Calden die Rauchentwicklung bemerkte. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge ist die Ursache möglicherweise ein technischer Defekt. Die B7 wurde in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag zunächst an.