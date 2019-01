Lange Blockade der A44 nach Lastwagen-Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Lastwagen-Unfall ist die Autobahn 44 in der Nähe von Kassel am Wochenende für viele Stunden gesperrt gewesen. Dort war am Samstagabend ein mit Schweinehälften beladener 40-Tonner verunglückt. Die A44 in Richtung Kassel war am Sonntagnachmittag noch immer komplett blockiert. Wann die Sperrung enden sollte, war zu dem Zeitpunkt noch unklar, so ein Polizeisprecher. Es musste nicht nur das Fahrzeug geborgen, sondern auch eine Lkw-Waage überprüft werden. Sie kontrolliert, ob Laster zu schwer für eine marode Brücke sind.

Der 72-jährige Fahrer hatte die Kontrolle verloren und war in eine Betonwand gekracht. Zwei Kräne mussten den Lkw bergen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Grund für die lang andauernde Vollsperrung war laut Polizei die Lkw-Waage, die nahe dem Unfallort montiert war und überprüft werden musste. Am Sonntagnachmittag waren Spezialisten vor Ort, die mit Hilfe von geeichten Lastwagen überprüften, ob die Waage das Gewicht richtig darstellt oder beschädigt ist. Sei die Waage intakt, werde auch die Vollsperrung wieder aufgehoben, sagte ein Polizeisprecher.

Die Lkw-Waage misst das Gewicht der darüberfahrenden Lastwagen. So soll verhindert werden, dass zu schwere Lkw über die nahe gelegene marode Bergshäuser Brücke fahren. Zuvor hatten Medien über den Unfall und die Folgen berichtet.