Kasendorf (dpa/lby) - Ein Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oberfranken gestorben. Ein 41-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen mit seinem Auto einen Lastwagen überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Rollerfahrer und erfasste ihn. Der 45-Jährige starb noch an der Unfallstelle bei Kasendorf im Landkreis Kulmbach. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.