Kasel-Golzig (dpa/bb) - Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Kasel-Golzig (Landkreis Dahme-Spreewald) ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montag. Er prallte gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle.