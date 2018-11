Zigarette im Kragen: Unfall mit vier Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Rauchen gefährdet die Gesundheit - vor allem die von anderen, wenn einem Autofahrer eine Zigarette während der Fahrt in den Hemdkragen fällt. So geschehen jedenfalls in Karlsruhe, als ein 25-Jähriger wegen dieses Missgeschicks auf einen vor ihm haltenden Wagen auffuhr. Die darin sitzenden vier Insassen wurden nach Angaben der Polizei vom Montag leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ob der Unfallfahrer auch unter Drogeneinfluss stand, soll noch geklärt werden. Der bei dem Unfall am vergangenen Samstag entstandene Schaden beträgt rund 10 000 Euro.