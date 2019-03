Rotlicht missachtet: Lastwagen prallt in Straßenbahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem schweren Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn ist am Freitagmorgen in Karlsruhe ein Fahrgast lebensgefährlich verletzt worden. Der 47-Jährige wurde unter dem Triebwagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Eine in der Bahn sitzende 44-jährige Frau wurde schwer am Kopf verletzt; vier weitere Beteiligte erlitten mittelschwere Verletzungen, darunter der 42 Jahre alte Fahrer des Lkw und der Straßenbahnführer. Elf weitere Personen kamen mit leichten Blessuren davon. Zunächst war von zehn Leichtverletzten die Rede gewesen.

Der Schaden an der Bahn mit ihren zwei Waggons belaufe sich auf rund eine halbe Million Euro, der am Lastwagen auf etwa 100 000 Euro, berichtete ein Polizeisprecher weiter. Die Front beider Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Bergung der Waggons und des 40-Tonners gestaltete sich schwierig. Der Schienenverkehr in dem Bereich war in beide Richtungen stundenlang gesperrt.

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Lkw-Fahrer eine rote Ampel missachtet und war einfach auf die Schienen gefahren. Der 47-Jahre alte Fahrgast wurde nach draußen geschleudert und geriet unter die Bahn, als sich durch den Aufprall unvermittelt eine Tür des Bahnwaggons öffnete. Der Waggon wurde komplett aus den Schienen gehoben, der Lastwagen fast von der Straße geschoben. Mehrere Rettungswagen und rund 40 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Zum Glück sei die Straßenbahn, die aus dem Stadtteil Oberreut in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen war, wegen der bevorstehenden Faschingsferien nicht mal zur Hälfte besetzt gewesen. Wie viele Menschen insgesamt in der Bahn saßen, konnte die Polizei nicht sagen. Sachverständige sollen nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.

Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen, bei denen Autos oder Lastwagen mit Straßenbahnen kollidieren. So war im Juni 2017 ebenfalls in Karlsruhe ein Lastwagen seitlich in den Waggon einer Straßenbahn geprallt. Neun Menschen waren verletzt worden, einer davon schwer. Im Juni vergangenen Jahres stieß eine Straßenbahn in Karlsruhe mit einem Auto zusammen. Die Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt.