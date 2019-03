Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe hunderte Liter einer schmierigen Flüssigkeit verloren - und so den Verkehr für Stunden lahmgelegt. Die Autobahn wurde am Dienstagabend zwischen Pforzheim und Karlsruhe in Richtung Karlsruhe komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwochvormittag war immer noch ein etwa 15 Kilometer langes Autobahnstück bei Pforzheim voll gesperrt, die letzte Spur konnte erst gegen 13.00 Uhr wieder freigegeben werden. Autofahrer standen in den Morgenstunden vor der Sperrung 13 Kilometer im Stau, die Ausweichstrecken waren stark überlastet.

Der betroffene Lastwagen war am späten Dienstagnachmittag mit mehreren 1000 Liter Tanks von Stuttgart in Richtung Karlsruhe unterwegs. In den Tanks befanden sich sogenannte Tenside - eine Flüssigkeit, die zum Beispiel in Spülmitteln enthalten ist. Die Flüssigkeit macht die Straße glatt - sobald es regnet, reichen einem Polizeisprecher zufolge auch "geringste Mengen."

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Tanks schlecht gesichert, verrutschten und wurden dadurch beschädigt. Zwei der 1000 Liter Behälter liefen zu großen Teilen aus, die Flüssigkeit verteilte sich auf den Fahrstreifen zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Das Problem fiel erst auf der Autobahn 5 in Höhe Karlsruhe-Nord auf, wie der Polizeisprecher sagte. Auch dort waren zwischenzeitlich Spuren gesperrt. Reinigungsteams waren am Abend, in der Nacht und auch noch am Vormittag damit beschäftigt, die Autobahn wieder sauber zu bekommen. Unfälle gab es durch den Vorfall nicht.