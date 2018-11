Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, war der 53-Jährige am späten Samstagabend an der Haltestelle Hirtenweg aus bislang unbekanntem Grund auf die Gleise gestürzt und von einer Straßenbahn, die in Richtung Stadtmitte anfuhr, überrollt worden. Das Opfer starb noch an der Unfallstelle.