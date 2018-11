Radfahrer nach Lkw-Unfall identifiziert: Weiter Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlshagen (dpa/mv) - Nach einem Zusammenprall mit einem Lastwagen auf der Insel Usedom schwebt ein Radfahrer weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei in Anklam am Freitag mit. Inzwischen sei die Identität des Betroffenen geklärt: Es handele sich um eine 71 Jahre alten Mann aus Zinnowitz auf der Insel.

Der Rentner war am Donnerstag beim Aufsteigen auf das Rad im wenige Kilometer entfernten Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefallen. In dem Moment fuhr der Sattelzug-Lkw vorbei, und der Kopf des Mannes wurde von einem Hinterrad erfasst. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden.

Der Lkw-Fahrer fuhr weiter und wurde nach Angaben der Polizei bis Freitag nicht gefunden. Es könne sein, dass dieser den Zusammenprall gar nicht bemerkt habe, hieß es. Die Polizei bat den Fahrer und weitere Zeugen, sich zu melden.