Karlsbad (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall nahe Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) sind vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 40-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Fahrer des anderen Autos sowie seine fünf und zwölf Jahre alten Kinder kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.