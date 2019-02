Bus streift Auto: sechs Schüler leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsbad (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto sind am Freitagvormittag in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) sechs Schüler leicht verletzt worden. Zu dem Unfall im Ortsteil Langensteinbach kam es, als sich die Fahrzeuge auf enger Fahrbahn entgegenkamen und streiften, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erlitten in dem voll besetzten Bus leichte Blessuren. Die anderen Fahrgäste sowie der 50 Jahre alte Busfahrer und die 55-jährige Lenkerin des Autos blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2000 Euro.