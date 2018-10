Mann bei Verladearbeiten schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kappel-Grafenhausen (dpa/lsw) - Bei Verladearbeiten ist ein Mann in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) von Fensterelementen getroffen und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige wurde beim Abladen von den Bauteilen erwischt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Hubwagen mit einer darauf befindlichen Palette von der Ladefläche des Lastwagens gestürzt. Der Mann wurde am Montag mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Freiburg geflogen.