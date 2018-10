Vorfahrt missachtet: Rollerfahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamp-Bornhofen (dpa/lrs) - Ein Rollerfahrer ist durch einen Frontalzusammenstoß in Kamp-Bornhofen (Rhein-Lahn-Kreis) getötet worden. Der 24-Jährige habe in der Nacht auf Samstag auf der Bundesstraße 42 offensichtlich ein Auto mit Vorfahrt übersehen, wie die Polizei mitteilte. Beim Rechtsabbiegen beachtete er demnach nicht den von links kommenden Wagen. Bei dem Zusammenprall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er später in einem Krankenhaus starb.