Zwei Frauen nach Autounfall verletzt in Kliniken geflogen

Kammeltal (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kammeltal (Landkreis Günzburg) sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Beide mussten am Dienstagabend mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine 48-Jährige mit ihrem Auto zunächst von der Straße abgekommen und dann in den Gegenverkehr geschleudert worden sein. Dort prallte ihr Fahrzeug laut Polizei frontal mit einem anderen Wagen zusammen und wurde in zwei Stücke gerissen.

65 Feuerwehrleute waren vor Ort, um die Verletzten zu retten und die kaputten Autos zu bergen. Die Strecke war nach Angaben der Polizei erst in der vergangenen Woche nach einem Ausbau eröffnet worden. Die Ermittlungen laufen.