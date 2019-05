Schwerer Unfall auf der A2 führt zu Stau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamen (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 2 bei Kamen sind zwei Lastwagen gegeneinander geprallt. Die Fahrzeuge stießen am Montagmorgen zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Kamen/Bergkamen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber. Die A2 in Richtung Dortmund war zunächst gesperrt. Nach Informationen von Straßen.NRW sollte die Sperrung voraussichtlich bis 9.00 Uhr andauern. Der Verkehr staute sich demnach auf sieben Kilometern Länge. Eine Umleitung führe ab dem Kamener Kreuz über die A1 und die A45, teilte der Landesbetrieb mit.