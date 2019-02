Rund 50 Gaffer sorgen nach Unfall auf A1 für Stau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unna (dpa/lnw) - Nach einem Unfall auf der A1 haben nach Polizeiangaben am Donnerstag rund 50 Gaffer für einen Stau auf der Gegenseite gesorgt. "Das unverantwortliche Verhalten dieser Verkehrsteilnehmer wird sich für diese in Form von Strafanzeigen wegen der Verletzung gegen den höchstpersönlichen Lebensbereich und wegen der verbotenen Nutzung von Smartphones "auszahlen"", heißt es in der Mitteilung der Dortmunder Polizei vom Donnerstag. Die Gaffer müssten mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro, einem Monat Fahrverbot und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Der Unfall hatte sich am Donnerstagmittag in Richtung Bremen ereignet; zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund Unna und der Anschlussstelle Kamen-Zentrum. Vier Lastwagen waren involviert, zwei Fahrer wurden schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge hatte ein 56 Jahre alter Laster-Fahrer andere Lkw überholt und war beim Wiedereinscheren mit einem anderen Laster zusammengeprallt. Dieser geriet dann gegen zwei weitere Sattelzüge.