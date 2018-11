Acht Verletzte bei Zusammenstoß mit Lastwagen auf der A2

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einer Kollision mit einem Lastwagen auf der Autobahn 2 bei Kamen sind acht Insassen eines Kleinbusses verletzt worden. Zwei von ihnen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen stieß der 41 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses am frühen Montagmorgen gegen das Heck des vorausfahrenden Lastwagens. Der Bus verkeilte sich mit der Ladefläche des Lkw und wurde etwa 100 Meter mitgezogen, ehe beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Die Autobahn musste für rund eine Stunde in Richtung Oberhausen voll gesperrt werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.