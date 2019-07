Transporter fährt gegen Kleinwagen: Autofahrer stirbt auf A7

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaltenkirchen (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A7 im Kreis Segeberg ist ein 49 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen fuhr in der Nacht zum Mittwoch ein VW-Transporter beim Wechseln von der mittleren auf die rechte Spur gegen einen vor ihm fahrenden Kleinwagen, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto wurde über die Außenschutzplanke geschleudert, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb stehen. Der 49 Jahre alte Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 19 Jahre alte Fahrer des Transporters kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 19-Jährigen. Alkohol spielte nach Angaben der Polizei keine Rolle. Die A7 war in Richtung Norden von 00.30 bis 2.40 Uhr gesperrt.