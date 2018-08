Motorradfahrer prallt gegen Schild und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wernstedt (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Wernstedt (Altmarkkreis Salzwedel) tödlich verunglückt. Der 35-Jährige geriet am Sonntagnachmittag nach einem Überholmanöver in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Motorrad gegen ein Richtungsschild und Bäume am Straßenrand, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Die zuvor überholten Insassen des Autos hätten Erste Hilfe geleistet. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, er erlag dort seinen Verletzungen.